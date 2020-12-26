Türkiye Fahrettin Koca dört ili işaret etti: Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz

Fahrettin Koca dört ili işaret etti: Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz

Türkiye

Fahrettin Koca dört ili işaret etti: Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana’nın vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının seyrini değerlendirdiklerini bildirdi.

26 Aralık 2020, Cumartesi 00:47 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı FahrettinKoca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadesini kullanarak, Bursa’da yatak doluluk oranının yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70’e, Ankara’da yatak doluluk oranının yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65’e düştüğünü kaydetti. Hatay’da yatak doluluk oranının yüzde 54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranının halen yüzde 86 seviyesinde bulunduğunu aktaran Koca, Adana’da da yatak doluluk oranının yüzde 62’ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğunun yüzde 78 olduğunu açıkladı.

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