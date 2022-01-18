Fahrettin Koca duyurdu! Türkiye'de hiç aşı olmayanların oranı...
Türkiye'de hiç aşı olmayanların oranı ne kadar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca, 'Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az' dedi.
18 Ocak 2022, Salı 12:18 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az" dedi.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı, 'herkes aşı olduktan sonra ben de olurum' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz" dedi.
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