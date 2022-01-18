Gelen bir son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı, 'herkes aşı olduktan sonra ben de olurum' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz" dedi.







