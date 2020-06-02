Türkiye Fahrettin Koca haberi Twitter'dan duyurdu: Oy birliğiyle kabul edildi

Fahrettin Koca haberi Twitter'dan duyurdu: Oy birliğiyle kabul edildi

Türkiye

Fahrettin Koca haberi Twitter'dan duyurdu: Oy birliğiyle kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." dedi.

02 Haziran 2020, Salı 22:29 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.



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