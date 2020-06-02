Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadelerini kullandı.







