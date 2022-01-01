Türkiye Fahrettin Koca: Hayat boyu utanılacak bir suçtur

Fahrettin Koca: Hayat boyu utanılacak bir suçtur

Türkiye

Fahrettin Koca: Hayat boyu utanılacak bir suçtur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Avcılar’da görevli doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu, sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen şiddeti kınadı. Bakan Koca" Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur" dedi.

01 Ocak 2022, Cumartesi 23:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından Avcılar’da yaşanan doktora şiddet olayı ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda " Avcılar´da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur" ifadelerine yer verdi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Umutlarımızı 2022’ye taşıdık
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze bir başlangıç
Rauf Tamer
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar