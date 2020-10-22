Türkiye Fahrettin Koca: İstanbul için alınacak tedbirleri kararlaştırdık

Fahrettin Koca: İstanbul için alınacak tedbirleri kararlaştırdık

Türkiye

Fahrettin Koca: İstanbul için alınacak tedbirleri kararlaştırdık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da corona virüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

22 Ekim 2020, Perşembe 21:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

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Diğer yandan Koca Twitter hesabından paylaştığı bir başka mesajda "İstanbul’da vaka Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." ifadelerini kullandı


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