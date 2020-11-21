Türkiye Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Türkiye

Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.

21 Kasım 2020, Cumartesi 21:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

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AA

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