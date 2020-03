Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’ın katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplandı. Toplantınına ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Koca, yeni tip koronavirüs şüphesi bulunanlardan numunelerin nasıl alındığına ilişkin soru üzerine, bu konuda Bilim Kurulu’nun bir algoritması olduğunu, her hastadan numune alma yönteminin tercih edilmediğini söyledi.

Koronavirüs Danışma Hattı

Numune sayıları arttıkça gerekirse Türkiye’nin her ilinde tetkik yapabileceklerini ifade eden Koca, "Dinamik bir süreçteyiz. Her gün, her saat kendimizi bu sürece uyarlamaya çalışıyoruz. 81 ilimizde de bu uygulanma başlayabilir. Olan talep ve ihtiyaca göre hızla şekilleniyor." dedi. Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Danışma Hattı olarak hizmet vermeye başlayacak ALO 184 hattının çalışma şekline ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "SABİM Korona Danışma Hattı yarın devreye girebilir.

Burada özellikle vatandaşımızın sağlık kuruluşlarına müracatını önlemek ve sağlıklı, doğru yönlendirme yapılması konusunda yeni bir algoritma geliştirildi. Danışma hizmetini verebilecek olan sağlık personeli ve hekim arkadaşlarımızın sorumlu olması Bilim Kurulumuzun geliştirdiği algoritmanın olduğu sağlıklı bir iletişimden bahsediyoruz.

Herhangi bir sorunu olan hastanın gerektiğinde daha başından itibaren izole edilmesi, ne zaman sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi kararlarının bildirildiği bir sistem olacak."

"Önemli olan hastaların izole edilmesi"

Bakan Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen 5 kişinin hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir.

Her gün ’Bu şehirde de görüldü, burada da oldu’ gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi. Bakan Koca, virüs tespit edilen kişinin temasta bulunduğu herkesin taramadan geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Diğer üçünü de şimdi açıkladım. Her zaman çıkan vakaları bir basın toplantısı ile açıklamak gerekmediği kanaatindeyim.

Bundan sonraki süreçte bizim için 3-4 haftanın çok önemli olduğunu, bu süreçte vatandaşımızın kalabalık ortamlara çıkmamasını özellikle yaşlılarımız açısından son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. 60 yaş ve üzeri yaş grubu altta kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamalarını, dışarı çıktıklarında da gerektiğinde maske kullanmalarını önemsiyoruz.

Bu dönemde daha çok insanla teması önleyin. Yayılım insandan insana temasla oluyor. Bu teması minimalize eden ama yaşamı da sürdüren, panik havası oluşturmayan bir tedbirler paketi içinde hareket edilmesi gerekiyor." Koca, koronavirüs tespit edilen kişinin temasta bulunduğu yerlerle ilgili de bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Bir şehirde vaka görülmesi durumunda o kentin karantinaya alınması gibi bir uygulamanın olmadığını belirten Koca, Bilim Kurulu’nun böyle bir önerisi olmadığını, dünyada da böyle bir örnek bulunmadığını söyledi.

"Kombine bir tedavi uygulanıyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişilere yönelik nasıl bir tedavi uygulandığına ilişkin soru üzerine Koca, "Bu virüse karşı somut bir tedavi şekli yok. Antibiyotiğin zaten bir etkisi yok. Burada belli bir yaşın üzerinde, altta hastalığı olan ve bulgularına göre yapılması gereken tedavinin bir algoritmasını Bilim Kurulu geliştirdi. Buna göre bu tedavi yaklaşımı gerektiğinde hibrit dediğimiz kombine yaklaşımı dahil olmak üzere uygulanıyor." dedi.

Bakan Koca, koronavirüs vakası görülen 5 kişinin sağlık durumlarının nasıl olduğunun sorulması üzerine, "Genel durumları için şu dönemde özellikle iki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum. Bu virüse yönelik tedavi şekli bize daha çok bilgi birikimi sağlayan hangi uygulamaların sonuç getirdiğini Bilim Kurulu takip ediyor. Hangi hastaya hangi kombinasyonun uygulanıp uygulanmayacağı algoritması geliştirildi. Buna göre de uygulanıyor." bilgisini paylaştı.

"Vatandaşımız panik olmasın"

Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından market alışverişlerinde yoğun bir talep olduğunun hatırlatılması üzerine Koca, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bir yağmalanma durumu yok. Vatandaşımız sakin olsun. Asla tedirgin olmasın. Biz şunu öneriyoruz. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız. Bunun için bizim Bilim Kurulumuzun önerilerini dikkate almaları gerekiyor.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün izole olmaları, yurt dışı teması olanlarla bu dönemde temas edilmemesi, yaşlılarımızın özellikle evden çıkmama noktasında bir hassasiyet göstermesi, en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda SABİM hattımızı arayarak bu danışmanlık hizmetini almalarını, tedirgin olacak bir durumun olmadığını belirtmek isterim. 4-6 haftalık süreci biraz daha kendimizi izole ederek, toplu bir araya gelişleri azaltarak götürmemiz gerektiği kanaatindeyim."

"Umreden dönen, hastalık bulgusu olan kimsenin testi pozitif çıkmadı"

Koca, umreden dönenlerle ilgili herhangi bir durumun olup olmadığına ilişkin soruya, "40 bine yakın umreci geldi. Bu dönemde hastalık bulgusu olan 29 kişiydi. Testi pozitif olan çıkmadı. Bu önümüzdeki günlerde çıkmayacağı anlamına gelmez. 14 günlük bir sürecin olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine benzer şekilde evden çıkmamalarını özellikle söyledik.

Bu çerçevede herhangi bir hastalık durumunda da yapılması gerekenleri devreye sokmak noktasında bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından yayımlanan kararla, özellikle yurt dışından dönenlerin 14 gün idari izinli, hamilelerin yasal süt izni kullanacakları, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olanların da 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacaklarını aktardı. Koca, ayrıca okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için de mazeret izinlerinin kullandırılması şeklinde karar alındığını söyledi.





İlgili Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 3 yeni koronavirüs tanısı daha koyduk





AA