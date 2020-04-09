Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu. Koca "829 sismik izolatörle güçlendirilen MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.









535 adet hasta yatağı

181.754 m² arsa içerisinde, 16 bin 500 m² oturum alanına ve 113.000 m² kapalı alana sahip olan hastane binasında, 60’ı üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı ve diğerleri nitelikli hasta odası kriterlerine uygun tek kişilik hasta odası olmak üzere toplam 535 adet hasta yatağı bulunuyor.

29 ameliyat odası ve 195 poliklinik odası

Hastanede 47 adet acil servis müşahade yatağı, 29 ameliyat odası ve 195 poliklinik odası yer alıyor.

Salgın ile mücadelede sağlık hizmet sunumu için gerekli ventilatör, monitör, 128 kesit Bilgisayarlı Tomografi vb. tüm tıbbi cihaz ve donanıma sahip olan bina, 827 adet sismik izolatör sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirilebilme ve afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliğini taşıyor.



