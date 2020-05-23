Türkiye Fahrettin Koca müjdeyi Twitter'dan verdi

Fahrettin Koca müjdeyi Twitter'dan verdi

Türkiye

Fahrettin Koca müjdeyi Twitter'dan verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi

23 Mayıs 2020, Cumartesi 18:50 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

Bakan Koca bir video yayımlayarak "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dün İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin DEFNE SAKURA. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.



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