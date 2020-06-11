Fahrettin Koca paylaştı: Tehlikeli sosyal mesafeler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüsle ilgili sosyal mesafe uyarısı yaptı.
11 Haziran 2020, Perşembe 23:55 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin sosyal mesafe ile ilgili "Tehlikeli Sosyal Mesafeler: 149 cm, 148 cm, 147 cm, 146 cm, 145 cm, 144 cm, 143 cm, 142 cm, 141 cm, 140 cm, 139 cm, 138 cm, 137 cm, 136 cm, 135 cm, 134 cm, 133 cm, 132 cm, 131 cm, 130 cm, 129 cm, 128 cm, 127 cm, 126 cm, 125 cm, 124 cm, 123 cm, 122 cm. Mesafe azaldıkça risk artar." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1271182992854130688?s=20