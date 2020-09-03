Türkiye Fahrettin Koca pnömoni oranlarını açıkladı

Fahrettin Koca pnömoni oranlarını açıkladı

Türkiye

Fahrettin Koca pnömoni oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından en çok hasta bulunan beş ildeki pnömoni oranlarını paylaştı.

03 Eylül 2020, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

Koca, "Sağlık çalışanlarımız, Koronavirüs’e yakalanmış hastaları sevdiklerine kavuşturmak için tüm mesailerini harcayıp hayatlarını tereddütsüz riske atmakla kalmıyor; çocuklarından, ailelerinden, sevdiklerinden ve sosyal çevrelerinden de kendilerini mahrum ediyorlar." mesajını da paylaştı.



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