Fahrettin Koca pnömoni oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından en çok hasta bulunan beş ildeki pnömoni oranlarını paylaştı.
03 Eylül 2020, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.
Koca, "Sağlık çalışanlarımız, Koronavirüs’e yakalanmış hastaları sevdiklerine kavuşturmak için tüm mesailerini harcayıp hayatlarını tereddütsüz riske atmakla kalmıyor; çocuklarından, ailelerinden, sevdiklerinden ve sosyal çevrelerinden de kendilerini mahrum ediyorlar." mesajını da paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1301530895439089664?s=20