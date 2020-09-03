Fahrettin Koca pnömoni oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

Koca, "Sağlık çalışanlarımız, Koronavirüs’e yakalanmış hastaları sevdiklerine kavuşturmak için tüm mesailerini harcayıp hayatlarını tereddütsüz riske atmakla kalmıyor; çocuklarından, ailelerinden, sevdiklerinden ve sosyal çevrelerinden de kendilerini mahrum ediyorlar." mesajını da paylaştı.







