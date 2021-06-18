Türkiye Fahrettin Koca: Program kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşacak

Fahrettin Koca: Program kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşacak

Türkiye

Fahrettin Koca: Program kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Koca, 'Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak' mesajını verdi.

18 Haziran 2021, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"KISA SÜREDE BEKLEDİĞİNİZ BAŞARIYA ULAŞACAK"

Bakan Koca, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.



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