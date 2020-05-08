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Türkiye Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Türkiye

Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen "Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" isimli şarkıyı paylaştı.

08 Mayıs 2020, Cuma 20:39 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık personeli için daha önce de şarkılar seslendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. 'Kahraman sağlık ordumuza' şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet' diyor. Emeği geçenler sağ olsun."

Bakan Koca'nın paylaştığı eserin videosunda da sağlık personelinin hastanedeki çalışmalarının anlatıldığı animasyonlara yer verildi.


AA


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