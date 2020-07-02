Fahrettin Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı ve uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte corona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 167 oldu.
02 Temmuz 2020, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadesini kullandı.
Bugün 49 bin 714 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, bin 543 kişi ise iyileşti.