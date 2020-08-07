Türkiye Fahrettin Koca: Virüsün gerçek yüzünü görebilirsiniz

Fahrettin Koca: Virüsün gerçek yüzünü görebilirsiniz

Türkiye

Fahrettin Koca: Virüsün gerçek yüzünü görebilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri hakkında açıklamada bulundu.

07 Ağustos 2020, Cuma 13:22 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirlerinin önemine vurgu yaparak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Koca, mesajında, "Bugün maske takmayan, yarın Covid-19’un gerçek yüzünü görebilir" dedi.



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