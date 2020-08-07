Fahrettin Koca: Virüsün gerçek yüzünü görebilirsiniz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri hakkında açıklamada bulundu.
07 Ağustos 2020, Cuma 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirlerinin önemine vurgu yaparak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.
Bakan Koca, mesajında, "Bugün maske takmayan, yarın Covid-19’un gerçek yüzünü görebilir" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1291660377709846529
BUNLARI DA OKUYUN