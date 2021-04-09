Türkiye Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! İstanbul'u işaret etti

Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! İstanbul'u işaret etti

Türkiye

Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! İstanbul'u işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." uyarısı yaptı.

09 Nisan 2021, Cuma 21:11 Son Güncelleme:
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Koca başkanlığında İstanbul’da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda salgın süreci değerlendirildi. Bakan Koca, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

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