Fahrettin Koca'dan İstanbullulara müjde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Seyrantepe'de yapımı süren hastanenin yakın zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.
10 Ekim 2020, Cumartesi 19:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul için müjde verdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul, yakında yeni bir hastaneye sahip olacak. Seyrantepe’deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172.825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1314958678269845505?s=20
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