Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul için müjde verdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul, yakında yeni bir hastaneye sahip olacak. Seyrantepe’deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172.825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24." ifadelerini kullandı.







