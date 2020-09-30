Fahrettin Koca'dan izolasyon çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca izolasyon için yeni bir uyarıda bulundu.
30 Eylül 2020, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1311268733130870784