Türkiye Fahrettin Koca'dan izolasyon çağrısı

Fahrettin Koca'dan izolasyon çağrısı

Türkiye

Fahrettin Koca'dan izolasyon çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca izolasyon için yeni bir uyarıda bulundu.

30 Eylül 2020, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.  

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil.




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