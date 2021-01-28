Fahrettin Koca'dan tedirgin eden uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz
Sağlık Bakanı Koca’dan vaka sayılarına ilişkin uyarı: Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz.
28 Ocak 2021, Perşembe 21:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1354850775848153090?s=20
AA