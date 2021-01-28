Türkiye Fahrettin Koca'dan tedirgin eden uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Fahrettin Koca'dan tedirgin eden uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Türkiye

Fahrettin Koca'dan tedirgin eden uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Sağlık Bakanı Koca’dan vaka sayılarına ilişkin uyarı: Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz.

28 Ocak 2021, Perşembe 21:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

AA

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