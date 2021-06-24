Türkiye Fahri trafik müfettişi görevden alındı! 50 günde...

Fahri trafik müfettişi görevden alındı! 50 günde...

Türkiye

Fahri trafik müfettişi görevden alındı! 50 günde...

Trabzon Akçaabat'ta gelen şikayetler üzerine yapılan incelemede Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü fahri trafik müfettişi B.T.’nin görevine son verildi.

24 Haziran 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü, Akçaabat’ta yaklaşık 1 yıldır gönüllü fahri trafik müfettişi olan B.T. hakkında, çalıştığı iş yeri önünden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Adnan Menderes Caddesi sınırlarında, emniyet şeridi ihlali nedeniyle sürücülere çok fazla ceza yazdığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Emniyet şeridi ihlalinden 50 günde bin 633 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlenen B.T., artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine görevinden alındı.

Yapılan incelemelerde; usulsüz ceza yazdığı tespit edildiği gerekçesiyle görevine son verilen B.T.’nin, mayıs ayında bin 10, haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL ceza yazdığı tespit edildi.

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) 

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