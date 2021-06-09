Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılarak Ceylan karakterine hayat vereceği konuşuluyordu. Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan güzel oyuncu Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılacağı haberlerini yalanlayarak "Hiç öyle bir şey yok" dedi.



