Fahriye Evcen açıkladı! Masumlar Apartmanı'nda oynayacak mı?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonunda Fahriye Evcen’in kadroya dahil olacağı heyecan yarattı. İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasının ardından Fahriye Evcen'in, Han'ın eski sevgilisi Ceylan karakterine hayat vereceği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
09 Haziran 2021, Çarşamba 20:07 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılarak Ceylan karakterine hayat vereceği konuşuluyordu. Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan güzel oyuncu Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılacağı haberlerini yalanlayarak "Hiç öyle bir şey yok" dedi.
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