Magazin Fahriye Evcen: Burak iyi bir baba

Fahriye Evcen: Burak iyi bir baba

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Fahriye Evcen: Burak iyi bir baba

Fahriye Evcen marka yüzü ve iyilik elçisi olduğu Prima’nın önceki gün Beşiktaş Four Seasons Hotel’de düzenlediği toplantıya katıldı. Eşi Burak Özçivit ve 2 yaşına girmek üzere olan oğulları Karan hakkında konuşan oyuncu çarpıcı açıklamalar yaptı. Ali KESER / POSTA

09 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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  • “Zamanı çok iyi yönettiğimi düşünürken, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü onun kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda.”
  • “Karan için uzun bir süre kimseden destek almadım. Kendim ilgilendim. Burak’ın da katkısı oldu. Dolayısıyla zaman yönetimi konusuyla alakalı hayatımda ciddi bir değişiklik oldu.”
  • “Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. ‘Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?’ konusunu çok derinden hissetmeye başladım.”
  • “Benim ana temam oğlum ile her zaman eğlenerek vakit geçirmek. Çocuğun sevilmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Onunla kaliteli zaman geçirip bolca oyun oynamaya çalışıyorum.
  • “Burak iyi bir baba. Yardım anlamında çok şanslıyım. Bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde anneye ait ama zorlu zamanlar olabiliyor. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum.”
  • “Yavaş yavaş senaryolara bakmaya başladım. Güzel işler var. Gelen projelere o platform veya bu platform diye bakmıyorum.”

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