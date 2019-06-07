Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden bir ilk!

Her sene tatil dönemini yurt dışına giderek değerlendiren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, ilk defa evlerinde kaldı

07 Haziran 2019, Cuma 11:35
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Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden bir ilk!

İkili, iki aylık oğulları Karan'ı kimseye bırakmak istemedikleri için İstanbul'dan ayrılamadı.

Fahriye Evcen'in Almanya'da yaşayan ailesi de bir haftalığına misafirliğe geldi.

Burak Özçivit'in anne-babası da oyuncuların evinde kalınca, üç aile bayramı bir arada geçirdi. (Milliyet)

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