Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden bir ilk!
Her sene tatil dönemini yurt dışına giderek değerlendiren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, ilk defa evlerinde kaldı
İkili, iki aylık oğulları Karan'ı kimseye bırakmak istemedikleri için İstanbul'dan ayrılamadı.
Fahriye Evcen'in Almanya'da yaşayan ailesi de bir haftalığına misafirliğe geldi.
Burak Özçivit'in anne-babası da oyuncuların evinde kalınca, üç aile bayramı bir arada geçirdi. (Milliyet)
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