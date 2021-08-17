Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin lüks hayatı

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit önceki akşam Bebek’teydi. Çıkışta geçen mayısta 2 milyon 200 bin TL’ye aldıkları 2008 model Ferrari ile görüntülendiler. Burak Özçivit’in kolundaki 300 bin liralık Rolex marka kol saati dikkat çekti. Saati eşi Fahriye Evcen’in hediye ettiği öğrenildi.

SETLERİ GEZECEK

Bodrum-Gümüşlük’teki evlerinin yangınlar sırasında alevler arasında kaldığını söyleyen Evcen “Çok korktuk ama biz zaten dönmüştük. Canımız da tekrar gitmek istemiyor” dedi. Eşi Burak Özçivit gibi yeni sezonda bir dönem dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Evcen “Ekranda olmayı özledim” diye konuştu.

Burak Özçivit de “İkiniz de setteyken oğlunuz Karan’a kim bakacak?” sorusuna “Karan bir o sete bir bu sete gidip arada gezecek” cevabını verdi. Özçivit geçen sezon diziden bölüm başı 325 bin TL alıyordu.