Fahriye Evcen-Burak Özçivit’e bebek bereketi
Dubai’deki bir dergi, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’e bebeklerinin ilk fotoğrafı için 1 milyon dolarlık teklif yaptı
Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in hamilelik haberi, Orta Doğu'da da olay yarattı. Takvim gazetesinin haberine göre, Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü çift için Dubaili firmalar reklam yarışına girdi. Birçok marka, ikiliyi reklamlarında oynatmak için kesenin ağzını açtı.
1 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER
Hatta Arap ülkelerinde çok satan bir dergi , ikilinin bebeklerinin ilk fotoğrafını yayınlamak için çifte 1 milyon dolar teklif etti.
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