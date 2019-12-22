“Kuruluş Osman” dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, uzun saatler geçirdiği dizi setinde yalnızca eşi Fahriye Evcen’in gönderdiği yemekleri yiyor.

Oğlu Karan’ı dünyaya getirdikten sonra mutfakta daha çok vakit geçirmeye başlayan Evcen, Burak Özçivit için sebze ağırlıklı, sağlıklı yemekler hazırlayıp yardımcısıyla sete gönderiyor.

Oğluyla fotoğrafı rekor kırdı

Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde ilk defa oğluyla fotoğraflarını paylaşmış ve fotoğraflar 3 milyon beğeni almıştı. Çift, oğullarını aylardır köşe bucak saklıyordu.

Binlerce sosyal medya kullanıcısının hayranlık dolu mesajlarının yanı sıra ünlü isimler de Karan bebeğe kayıtsız kalmadı. Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlüler Evcen'in paylaşımına yorum yapmıştı. Fahriye Evcen daha sonra tüm yorumları sildi ve fotoğrafı yorumlara kapattı.





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