Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen doğum sonrası fazla kiloları nedeniyle sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalmıştı.

Eşi Burak Özçivit ile çıktığı tatil dönüşü hava limanında görüntülenen Fahriye Evcen'in, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Evcen o dönemlerde, "Her anne, her kadın çok güzeldir" mesajını vermişti.

Ünlü oyuncuya destek kampanyası

Sosyal medyada kiloları nedeniyle hakarete varan yorumlara maruz kalan Fahriye Evcen için 2. Sayfa programı #fahriyeçokgüzelsin hashtag'i ile ünlü oyuncuya destek kampanyası başlatmıştı.

Fazla kilolarından kurtuldu

Fahriye Evcen bir kaç gün önce sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Evcen'in fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.