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Magazin Fahriye Evcen ekranlara dönüyor

Fahriye Evcen ekranlara dönüyor

Magazin

Fahriye Evcen ekranlara dönüyor

Ünlü oyuncu Fahriye Evden, bir kozmetik markası ile yeni iş birliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 22:23 Son Güncelleme:
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Oyuncu Fahriye Evcen 2017 yılından oyuncu Burak Özçivit ile evlenmişti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Hiçbir projede yer almayan Evcen bir kozmetik markası ile yeni iş birliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. "Yeni bir başlangıca hazır mıyız?" notuyla paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni aldı.


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