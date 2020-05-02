Fahriye Evcen ekranlara dönüyor

Oyuncu Fahriye Evcen 2017 yılından oyuncu Burak Özçivit ile evlenmişti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Hiçbir projede yer almayan Evcen bir kozmetik markası ile yeni iş birliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. "Yeni bir başlangıca hazır mıyız?" notuyla paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni aldı.







