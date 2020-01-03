Fahriye Evcen, eski formuna kavuştu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in 8.5 aylık oğulları Karan, bir kare fotoğrafıyla Aralık 2019’a damga vurdu. Bir oyuncak firmasından 1 milyon liralık reklam teklifi bile aldı. Instagram sayfasında bir paylaşımı 50 bin TL’ye kadar çıktı. Tekliflere şimdilik ‘Hayır’ diyen Burak Özçivit oğluna olan düşkünlüğünü 4 aracının plakasına kadar yansıttı. Hepsini ‘KAR’ diye değiştirdi.Fahriye Evcen ise evinden paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Doğumdan sonra 12 kilo veren Fahriye Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.

İşte Fahriye'nin sihirli formülü

Un, tuz, şekerden uzak durdu.

Karbonhidrat tüketimini azalttı.

Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.

Sebze ağırlıklı beslendi.

Günde 2 litre su tüketti.

Evinin alt katını spor salonu haline getirdi.

Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.

Aç bırakan diyetler yerine günde 2 öğün beslenmeyi seçti.

Akşam 20.00’den sonra bir şey yemiyor.

Müge Dağıstanlı



