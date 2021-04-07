Magazin Fahriye Evcen: İki yıldır uyumuyorum

Fahriye Evcen: İki yıldır uyumuyorum

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Fahriye Evcen: İki yıldır uyumuyorum

Bir bebek markasının yüzü olan Fahriye Evcen, formda görüntüsüyle beğeni topladı. İki yıl önce oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen çarpıcı açıklamalar yaptı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 21:46 Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen Nisan 2019'da ilk oğlu Karan doğduktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak bir bebek markasının yüzü olan Evcen, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fahriye Evcen, "Karan'la nasıl vakit geçiriyorsunuz?" sorusuna, "Çocuklar rutinleri çok seviyorlar. O yüzden her şey bir rutine oturuyor. Benim aslında Karan'la ana temam her zaman eğlenerek vakit geçirmek. Çünkü bir çocuğun temel iki şeye ihtiyacı var: Çok samimiyetle sevilmek-kucaklanmak ve oynamak. Bir anne baba bundan daha öte bir şey veremiyor. Ben onunla her zaman kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorum. Bolca oyun oynamaya çalışıyorum. Ben kendim bire bir ilgilenmeye çok önem gösteriyorum." şeklinde yanıt verdi.

"Burak çok iyi bir baba"

Burak Özçivit'le ilgili de konuşan oyuncu, "Burak çok iyi bir baba. Ben o anlamda gerçekten çok şanslıyım. Çünkü bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde anneye ait ama çok zorlu zamanlar olabiliyor. Gerçekten 'Benim bir kahve içmeye ihtiyacım var' dediğin zamanlar olabiliyor. Ben iki senedir uykusuz yaşıyorum." ifadelerini kullandı.


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