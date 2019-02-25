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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bebekleri göründü

Eşi ve meslektaşı Burak Özçivit ile bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen belirginleşen karnıyla ilk kez objektiflere takıldı

25 Şubat 2019, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bebekleri göründü

Sekiz aylık hamile olan Fahriye Evcen, aylar sonra ilk kez eşi Burak Özçivit’le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı’ndaki bir hastanede görüntülendi.

Geçen günlerde grip olduğu için aynı hastanede birkaç gün kalarak kontrol altında tutulan Evcen'in, karnı burnunda olduğu görüldü. 

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Evcen, “Doğum yurt dışında değil, Türkiye’de olacak. Burada ülkemizde doğsun istiyoruz, bir yere gitmiyoruz” diye konuştu. 


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