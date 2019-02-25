Sekiz aylık hamile olan Fahriye Evcen, aylar sonra ilk kez eşi Burak Özçivit’le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı’ndaki bir hastanede görüntülendi.

Geçen günlerde grip olduğu için aynı hastanede birkaç gün kalarak kontrol altında tutulan Evcen'in, karnı burnunda olduğu görüldü.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Evcen, “Doğum yurt dışında değil, Türkiye’de olacak. Burada ülkemizde doğsun istiyoruz, bir yere gitmiyoruz” diye konuştu.



