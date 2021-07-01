Fahriye Evcen: İnsanın kanı donuyor

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Tatil hazırlığı için birçok mağazayı dolaştılar. Ardından Hünkar Restaurant’ta yemek yediler. Bu sırada küçük Karan uyuyakaldı.

'EMİNİM GEREKEN YAPILACAKTIR'

Fahriye Evcen, Antalya Elmalı’da cinsel tazice uğrayan ve Türkiye’yi sarsan iki çocuğun yaşadıklarına dair “İnsanın kanı donuyor. Eminim ki gereken yapılacaktır” diye konuştu.







