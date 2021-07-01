Fahriye Evcen: İnsanın kanı donuyor
Burak Özçivit ve oğlu Karan ile Nişantaşı’nda görüntülenen Fahriye Evcen Türkiye'yi derinden yaralayan Elmalı davası ile ilgili konuştu. Hakan KIRARSLAN / POSTA
01 Temmuz 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Tatil hazırlığı için birçok mağazayı dolaştılar. Ardından Hünkar Restaurant’ta yemek yediler. Bu sırada küçük Karan uyuyakaldı.
'EMİNİM GEREKEN YAPILACAKTIR'
Fahriye Evcen, Antalya Elmalı’da cinsel tazice uğrayan ve Türkiye’yi sarsan iki çocuğun yaşadıklarına dair “İnsanın kanı donuyor. Eminim ki gereken yapılacaktır” diye konuştu.
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