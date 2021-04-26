Magazin Fahriye Evcen: Karan yemeğini yedi mi acaba?

Fahriye Evcen: Karan yemeğini yedi mi acaba?

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Fahriye Evcen: Karan yemeğini yedi mi acaba?

Doğumdan sonra sıkı bir diyete giren ve her gün iki saate yakın yürüyüş yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen, orman yürüyüşü sonrası çekildiği pozları hayranlarının beğenisine sundu. Paylaşımlarının arasına esprili bir kare de ekleyen Fahriye Evcen, "Karan yemeğini yedi mi acaba?" diye sorarak görenleri gülümsetti.

26 Nisan 2021, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in (36) eşi Fahriye Evcen (34), 11,7 milyonluk hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Nisan 2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen, uzun süredir de ekranlardan uzak duruyor. Oğlunu kendi büyütmeyi tercih eden güzel oyuncu, şimdilerde ekranlara dönmek için gün sayıyor.

YENİ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Doğumdan sonra sıkı bir diyete giren ve her gün iki saate yakın yürüyüş yapan güzel oyuncu, son olarak ormanda çekildiği yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Fahriye Evcen, paylaşımıyla kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı.

'KARAN YEMEĞİNİ YEDİ Mİ ACABA?'

Öte yandan Evcen'in paylaşımları arasındaki esprili bir pozu da vardı ki, dikkatli gözlerden kaçmadı. Instagram hesabının hikaye bölümünden bu fotoğrafı da paylaşımlarına ekleyen Fahriye Evcen, fotoğrafa "Karan yemeğini yedi mi acaba?" sözlerini not düştü.

Güzelliğiyle mest eden Evcen, espirili yönüyle de hayranlarını gülümsetmeyi başardı.


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