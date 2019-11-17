Fahriye Evcen, yedi ay önce dünyaya gelen oğlu Karan’ın eğitimi için şimdiden araştırmalara başlamış. Ana okullarını inceleyen oyuncu, yıllık ücreti 60 bin TL olan bir okulu gözüne kestirmiş.

Evcen, birçok ünlü ismin de çocuğunu gönderdiği bu okula Karan’ı yazdırmak için en kısa zamanda görüşmeye gidecekmiş.

1 milyona cip aldı

Şu sıralar Eda-Metin Özülkü ile birlikte stüdyoya giren ve albüm çıkarma hazırlığı içerisinde olan Deniz Çakır, aracını yenilemiş.

Mercedes marka bir cip satın alan oyuncu, yeni aracı için 1 milyon TL ödemiş. Gülşen, Sibel Can ve Arda Turan gibi ünlülerde olan bu modeli Çakır’ın, kendisine albüm hediyesi olarak aldığı konuşuluyor.

Eylem İpek ŞAFAK / eylem.ipek@posta.com.tr