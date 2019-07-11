Fahriye Evcen oğlunu böyle uyuttu!

Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la ilk paylaşımı ninni söylediği bir video olmuş ve Karan bebek kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Ninni söylediği videonun ardından babalar gününde paylaşım yapan Fahriye Evcen oğlu Karan ve Burak Özçivit'in yalnızca ellerinin göründüğü bu fotoğrafı paylaşarak Burak Özçivit'in babalar gününü kutlamıştı.

Fahriye Evcen'in oğlu ile bir diğer paylaşımı ise yürüyüş esnasında çektirdiği ve oğlu Karan'ın yüzünü göstermemek için özel bir çaba sarf ettiği bu fotoğraf olmuştu.

Şimdi ise Burak Özçivit Fahriye Evcen çiftinin bebekleri Karan'dan yeni bir video geldi. Fahriye Evcen, Karan'ı uyuturken çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la yeni videosu...