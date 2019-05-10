Fahriye Evcen reklam yüzü oldu

Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen, dünyaca ünlü bir lens markasının yüzü oldu. Kontakt lenslerle objektiflere poz verdi

10 Mayıs 2019, Cuma 22:27 Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen reklam yüzü oldu

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri nisan ayında dünyaya gelmişti.

Fahriye Evcen, doğum sonrası çalışmalarına devam etti.

MARKA YÜZÜ OLDU

Evcen. dünyaca ünlü bir lens markasının reklam yüzü oldu. Marka için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen, lensleriyle poz verdi.

Bu pozunu Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafına İngilizce, Arapça ve Türkçe açıklamalar ekledi.

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