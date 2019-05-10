Fahriye Evcen reklam yüzü oldu
Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen, dünyaca ünlü bir lens markasının yüzü oldu. Kontakt lenslerle objektiflere poz verdi
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri nisan ayında dünyaya gelmişti.
Fahriye Evcen, doğum sonrası çalışmalarına devam etti.
MARKA YÜZÜ OLDU
Evcen. dünyaca ünlü bir lens markasının reklam yüzü oldu. Marka için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen, lensleriyle poz verdi.
Bu pozunu Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafına İngilizce, Arapça ve Türkçe açıklamalar ekledi.