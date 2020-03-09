Magazin Fahriye Evcen sessizliğini bozdu

Fahriye Evcen sessizliğini bozdu

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Fahriye Evcen sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz ay babasının ölümü ile sarsılan Fahriye Evcen bir süredir ortalarda görünmüyordu. Instagram hesabından da hiçbir paylaşımda bulunmayan Evcen, sessizliğini "8 Mart Kadınlar Günü" paylaşımı ile bozdu.

09 Mart 2020, Pazartesi 23:23 Son Güncelleme:
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Babasının ölümünün ardından bir süredir sessiz olan Fahriye Evcen aylar sonra sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan oyuncu takipçilerinin Kadınlar Günü'nü kutladı. Evcen fotoğrafına "Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız" notunu düştü.

Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, şubat ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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