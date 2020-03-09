Fahriye Evcen sessizliğini bozdu

Babasının ölümünün ardından bir süredir sessiz olan Fahriye Evcen aylar sonra sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan oyuncu takipçilerinin Kadınlar Günü'nü kutladı. Evcen fotoğrafına "Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız" notunu düştü.

Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, şubat ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.