Fahriye Evcen son paylaşımıyla hayranlarını mest etti

Doğum kilolarından kurtulan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eski fit haline döndü. Kariyerine önümüzdeki sezonda dönmesi beklenen ünlü oyuncu, instagram hesabından yine hayranlarını mest etti.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımında göz kamaştıran Evcen, 550 binin üzerinde beğeni alarak da hayranlarından müthiş ilgi gördü.

Ebru Akel’in “Bebek” diye mesaj attığı oyuncu, takipçileri tarafından güzelliği ile ilgili övgü dolu mesajlar aldı.

Bir hayranı, “Türkiye’nin en güzel oyuncusu, sizi artık TV ekranında görmek istiyoruz” yorumunda bulundu.

İşte yorumlardan bazıları:

- Yok böyle güzellik

- Bayılıyorum sana güzeller güzeli

- Yine ne kadar güzelsin

- En güzel anne

- Çok çok çok güzelsin

- Çok özlemiştik, iyi ki geldin. Yeni projelerinle gelmeni bekliyoruz. Çünkü seni izlemeyi de dinlemeyi de çok özledik

- Annelik çok yakışmış maşallah

Fahriye Evcen'in sihirli formülü

● Un, tuz, şekerden uzak durdu.

● Karbonhidrat tüketimini azalttı.

● Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.

● Sebze ağırlıklı beslendi.

● Günde 2 litre su tüketti.

● Evinin alt katını spor salonu haline getirdi. Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.

● Aç bırakan diyetler yerine günde 2 öğün beslenmeyi seçti.

● Akşam 20.00’den sonra bir şey yemiyor.







