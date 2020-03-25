Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden mesaj var

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren corona virüs ile mücadelede "Evde Kal" sloganından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayat Eve Sığar" sloganına ünlü isimlerden de destek geliyor. "Hayat Eve Sığar" sloganına son destek Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden geldi. Birlikte çekindikleri fotoğrafı "Hayat Eve Sığar" sloganıyla paylaşan çifte takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni geldi.

Burak Özçivit Ve Fahriye Evcen kişisel Instagram hesaplarından aynı paylaşımı yaptı.