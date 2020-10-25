Evcen çıkışta “Burak setten çıkmıştı, akşam yemeği yiyelim dedik” dedi. Oyuncu, “Karan’a bakıcı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine “Şu an hiçbir bakıcı yok” derken, Burak Özçivit de “Böyle idare ediyoruz” diye konuştu.

'Karan'ın büyümesini bekliyorum'

Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, çalışmaya ne zaman başlayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Çok özledim ama tabii Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Görüştüğümüz şeyler de var, zamanla belli olacak.”

'Bizimkisi bir aşk hikayesi'

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla paylaştı.







