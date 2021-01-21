Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan oyun okulunda

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan oyun okulunda

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan oyun okulunda

Oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan’la önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere takıldı.

21 Ocak 2021, Perşembe 08:47 Son Güncelleme:
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Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan’la önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere takıldı. Çocuğunu ilk defa oyun okuluna götürdüğü öğrenilen oyuncu, “Karan’ı aldım, şimdi eve gidiyoruz” diyerek, Beykoz’a geçti.

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'Nazar korkumuz yok'

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" demişti.

'Çocukluğunu yaşasın'

Fahriye Evcen "Çocuğunuz için pahalı ve markalı kıyafetler almayı tercih eder misiniz?" sorusuna, "Bizim için en önemli olan şey bolca eğlenmesi çocukluğunu yaşaması, biz başka şeye dikkat etmiyoruz, eğlenceli ve güzel yetişmesi önemli" yanıtını verdi.

Doğum sonrası verdiği kilolarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Özel bir diyetim yok. Karan'ın peşinden koşturunca böyle oluyor" demişti.

Üç yıl önce dünyaevine giren çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucağına aldı.

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