Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Karan paylaşımı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Karan paylaşımı

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Karan paylaşımı

2017 senesinde evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen birlikteliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Evcen, sosyal medya sayfasından oğlu Karan’ın fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 09:49 Son Güncelleme:
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29 Haziran 2017 tarihinde hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birlikteliği tam gaz devam ediyor. Evliliklerini oğulları Karan ile taçlandıran ikili, sosyal medya sayfasından sıklıkla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Fahriye Evcen, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaşarak, “Ahh... Kalbimm” notunu düştü. Karan birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından babası Burak Özçivit’e benzetildi.

OĞLUYLA DİREKSİYONA GEÇTİ

Fahriye Evcen’in paylaşımının ardından oyuncu Burak Özçivit de oğlu Karan ile direksiyon başına geçti. O anları sosyal medya sayfasından paylaşan Özçivit’e Fahriye Evcen’den yorum geldi. Evcen, “En sevdiğim ikili” notunu düştü. 

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