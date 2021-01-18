Fahriye Evcen yavaş yavaş alışıyor
Bebekte görüntülenen Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile Boğa turu yaptıktan sonra Özçivit'in rol aldığı dizinin setine gitti. Ali KESE / POSTA
18 Ocak 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Karlı havada Boğaz turu yaptıktan sonra Burak Özçivit’in oynadığı dizinin Riva’daki setine geçtiler. Daha önce “Setlere ne zaman dönüyorsunuz?” sorusuna “Doğru iş geldiğinde. Oğlum Karan’ı yavaş yavaş alıştıracağız herhalde” cevabını veren Fahriye Evcen habercileri karşısında görünce şaşırdı. “Karan’dan önce siz mi alışmaya geldiniz?” sözleri karşısında gülmekle yetindi.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN