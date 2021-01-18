Magazin Fahriye Evcen yavaş yavaş alışıyor

Fahriye Evcen yavaş yavaş alışıyor

Magazin

Fahriye Evcen yavaş yavaş alışıyor

Bebekte görüntülenen Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile Boğa turu yaptıktan sonra Özçivit'in rol aldığı dizinin setine gitti. Ali KESE / POSTA

18 Ocak 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Karlı havada Boğaz turu yaptıktan sonra Burak Özçivit’in oynadığı dizinin Riva’daki setine geçtiler. Daha önce “Setlere ne zaman dönüyorsunuz?” sorusuna “Doğru iş geldiğinde. Oğlum Karan’ı yavaş yavaş alıştıracağız herhalde” cevabını veren Fahriye Evcen habercileri karşısında görünce şaşırdı. “Karan’dan önce siz mi alışmaya geldiniz?” sözleri karşısında gülmekle yetindi.

Günün önemli manşetleri için tıkla


İlgili Haberler
Fahriye Evcen: Ekrana döneceğim ama ailemi alsa ihmal etmem


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 18 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yeni akım, gerdek gecesi partisi!
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Karantinada flört halleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Koronasız bir Palandöken
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Karantinada dizi keyfi başlıyor
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
2021 güzellik trendleri belli oldu: En çok Zoom’da güzel görünmek istiyoruz
Yasemin Candemir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Neslihan Atagül, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında neden yok? Dizi postası 11-18 Ocak