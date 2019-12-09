Fahriye Evcen yeni kurallarını açıkladı

Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen bir süre sektöre ara verdi. Oğlu Karan'a bakabilmek için sekötüre ara veren Evcen, içine sinen bir proje olacağı taktirde setlere dönebileceğini ancak yeni kuralları olduğunu belirtti.

9 saatten fazla çalışmayacak

Çocuğunu belli bir yaşa kadar kendi büyütmek istediği için bir süre çalışmayı düşünmeyen güzel oyuncu, kendisine teklifte bulunan yapımcılara “Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım” dedi.

Oğlu için şimdiden okul araştırıyor

Güzel oyuncu Fahriye Evcenoğlu Karan’ın eğitimi için şimdiden araştırmalara başlamış. Ana okullarını inceleyen oyuncu, yıllık ücreti 60 bin TL olan bir okulu gözüne kestirmiş.

Evcen, birçok ünlü ismin de çocuğunu gönderdiği bu okula Karan’ı yazdırmak için en kısa zamanda görüşmeye gideceği konuşuluyordu.

Doğum sonrası fazla kiloları nedeniyle eleştirilmişti

Fahriye Evcen, doğum kiloları nedeniyle hakarete varan yorumlara maruz kalmıştı. Evcen, bu yorumlara sosyal medya hesabından, "Her anne, her kadın çok güzeldir!" sözleriyle yanıt vermişti.

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