Fahriye Evcen yorumlara kahkaha attı

‘2040 Best Model’i doğurmuşsun’

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017’de evlenmiş, oğulları Karan da 9 ay önce dünyaya gelmişti. Çifte, Karan’ın bir kare fotoğrafı karşılığında astronomik rakamlar teklif edilmişti. En son Dubai’deki bir dergi 1 milyon dolar önermişti. Ancak ikisi de “Hayır” demişti. Fahriye Evcen dün sürpriz yaparak Karan’ın fotoğraflarını ilk kez Instagram’da paylaştı.

Beğeni rekoru kırdı

Burak Özçivit’in çektiği kareler 3 saatte 1.5 milyon beğeni alarak rekor kırdı. Fahriye Evcen “Nazardan korkmuyor musun?” diye soran ünlü arkadaşlarına “İnsanların güzellikle baktıklarını, güzel enerji aldığımızı hissediyorum” dedi. Burak Özçivit ise “Bebek şimdiden yakışıklı. Tıpkı babası” diyen dostlarına “Oğlum annesine benziyor. Huyu da ben” cevabını verdi.

Yakışıklı bebek

Karan’a sosyal medyada şöyle yorumlar geldi:

■ 2040 Best Model birincisi belli oldu

■ Bebek dediğin tatlı olur, bu bildiğin yakışıklı

■ Burak Özçivit’e güncelleme gelmiş

■ Fahriye, Burak’ın yeni versiyonunu doğurmuş

■ Çocuğa doğmadan Instagram açmakta haklılarmış

■ Türkiye’nin en güzel kadını, en yakışıklı çocuğunu doğurmuş

■ Ya sen bebeksin bebek. Bu ne karizmatik bakış!