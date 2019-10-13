Fahriye Evcen’den set ziyareti

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı ‘Kuruluş Osman’ dizisi ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Fahriye Evcen, oğlu Karan ile her gün Riva’daki sete, Özçivit’in yanına gidiyormuş.

Eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle uzak kalmaması için bu yolu izleyen Evcen, çekim aralarında Özçivit’i yalnız bırakmıyor, oğluyla eşinin daha çok vakit geçirmesini sağlıyormuş. Evcen, Özçivit’in sağlıklı beslenmesi için de evde her gün yemek hazırlayıp götürüyormuş.

Eşi için aşçıyla anlaştı

Oğlu Hamza Arda’nın sağlığı ve kişisel gelişimiyle yakından ilgilenen Aslıhan Doğan Turan, futbolcu eşi Arda Turan’ın beslenme programını da ele aldı. Geçtiğimiz yıl Master Chef yarışmasında yer alan bir aşçıyı yakından takip eden Doğan, programın ardından kendisiyle anlaştı.

Eşi için özel sağlıklı menüler hazırlatan Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan’ın mesleği gereği tüketmesi gereken her öğüne özel lezzetler hazırlatıyor.

Turan ailesinin evinde çalışmaya başlayan aşçı, bu konuda hayli titiz davrandığını öğrendiğim Doğan’ın isteklerine göre her güne özel tatlar yapıyor.

Çocukları artık devlet okuluna gidecek

Dokuz çocuğu olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, onların kişisel ihtiyaçları ve eğitim hayatları konusunda hayli titiz davranıyor. Yıldızhan’ın, özel okulda eğitim gören sekiz çocuğunu bu yıl devlet okuluna aldırdığını öğrendim.

Ünlü türkücü bu kararı çocuklarına olumlu katkı sağlayacağını düşündüğü için almış. Yıldızhan bu konudaki titizliğini bir röportajında söylediği “Ben okumadım ama çocuklarımın geleceğiyle ilgili her şeyi yapacağım. Onları en güzel şekilde okutuyorum” sözleriyle de dile getirmişti.



