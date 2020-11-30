Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Evcen, askılı beyaz tişörtü ve kahverengi deri eşofmanı ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.





'Bizimkisi bir aşk hikayesi'

Fahriye Evcen'in "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 660 binden fazla beğeni ve yorum almıştı.





Fahriye Evcen, doğumdan sonra aldığı kilolarla olumsuz yorumların hedefi olmuştu. Olumsuz yorumlara karşı pek çok kişi Fahriye Evcen'e destek olmuş ve beden olumlama hareketi başlamıştı.

34 yaşındaki Evcen, geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Fit görüntüsü ile dikkat çeken 34 yaşındaki Fahriye Evcen'in gönderileri takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.







