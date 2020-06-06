Fahriye Evcen'e hediye yağdı
Burak Özçivit, 34 yaşına giren eşi Fahriye Evcen'in doğum günü için özel bir pasta hazırlattı ve sosyal medya hesabından paylaştı.
06 Haziran 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fahriye Evcen önceki gün 34 yaşına girdi. Burak Özçivit 6.5 yıllık aşkına evde sade bir kutlama yaptı. Sipariş ettiği pastanın üzerine eşi ve oğulları Karan’ın fotoğrafını koydurttu. “Ailece nice senelere. Seni seviyorum aşkım” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı. Fahriye Evcen’in evine doğum günü nedeniyle çiçek, pasta ve hediyeler yağdı.