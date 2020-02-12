Geçtiğimiz yıl anne olan Fahriye Evcen’in acı günü. Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fahriye Evcen’in bir akrabası, yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımını sildi.