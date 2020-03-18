Magazin Fahriye Evcen'in günler sonra yüzü güldü

Fahriye Evcen'in günler sonra yüzü güldü

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Fahriye Evcen'in günler sonra yüzü güldü

Fahriye Evcen'in babasının mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinden sonra Evcen'in paylaşımı dikkat çekti.

18 Mart 2020, Çarşamba 21:38 Son Güncelleme:
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Şubat ayında babasının ölümüyle sarsılan Fahriye Evcen'in yüzü gülüyor. Babasının ölümünün ardından bir süre ortalarda görünmeyen Fahriye Evcen Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan isimlerden olan Evcen, morali yerine gelmiş ve mutlu haliyle hayranlarının beğenisini kazandı.

Fahriye Evcen'in bu pozları bazı takipçilerinin tepkisini çekerken bazıları da ünlü oyuncuyu gülerken gördüklerine sevindiklerini belirten mesajlar yazdılar.

- Babanın ölümünü çok hızlı atlatmışsın.

- Hep mutlu ol.

- Şu dönemde gulen bir yüz görmek mutlu etti beni.


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