Şubat ayında babasının ölümüyle sarsılan Fahriye Evcen'in yüzü gülüyor. Babasının ölümünün ardından bir süre ortalarda görünmeyen Fahriye Evcen Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan isimlerden olan Evcen, morali yerine gelmiş ve mutlu haliyle hayranlarının beğenisini kazandı.

Fahriye Evcen'in bu pozları bazı takipçilerinin tepkisini çekerken bazıları da ünlü oyuncuyu gülerken gördüklerine sevindiklerini belirten mesajlar yazdılar.

- Babanın ölümünü çok hızlı atlatmışsın.

- Hep mutlu ol.

- Şu dönemde gulen bir yüz görmek mutlu etti beni.



